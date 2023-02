Era il 23 febbraio 1455 | la Bibbia di Gutenberg inaugura l’età del libro

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 febbraio 2023) A cavallo tra il 1454 e il, l’indagine storica colloca, con un certo grado di sicurezza, la pubblicazione del primonon manoscritto, la famosaa quarantadue linee, in lingua latina, opera dell’ingegno di Johann, il celebre inventore della stampa a caratteri mobili. Il grande umanista Enea Silvio Piccolomini ne fece espresso riferimento in una lettera del 12 marzo, confidando “al cardinale spagnolo Juan de Carvajal di averla vista in vendita a Francoforte nel marzo” (L. Braida, Stampa e cultura in Europa, Bari, ed. Laterza, 2009). Le immense potenzialità insite nella tecnica in questione non furono immediatamente colte dal futuro Pio II che, tuttavia, mostrò di apprezzarne la chiarezza e la correttezza, il fatto che il testo fosse “senza errori da ...