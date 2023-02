Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Equitazione, Mondiali Endurance: cinque azzurri al via negli Emirati Arabi -

Il vettore aereo qatarino è uno dei principali sostenitoridel calcio, con partnership con ... della Global Kitesports Association e di molte altre discipline tra cui, padel, ...... per il 2023 è anche tra le destinazioniconsigliate da Vogue e, con le sue coste di ... dal trekking, all'arte contemporanea, dalle attività adrenaliniche al cicloturismo, dall'...

Equitazione, Mondiali Endurance: cinque azzurri al via negli Emirati ... SPORTFACE.IT

Calendario Qualificazioni Olimpiadi Parigi 2024: tutte le date e gli eventi con i pass in palio OA Sport

Amazzone della scuderia Esse Ci di Busto Arsizio in gara ai ... varesenews.it

Elena Micheli e il pentathlon moderno: Cinque sport per me posson bastare la Repubblica

Campionati Mondiali FEI 2022 di Salto Ostacoli: anteprima ... Olympics

Erano in programma stamattina alle 10.30 ore italiane, ma non si disputeranno questo giovedì. Rinviate a domani le qualificazioni dello skicross maschile e femminile per i Mondiali di Bakuriani. Il ma ...Quante gare importanti avete vinto negli ultimi anni "Abbiamo vinto tante gare, e in particolare un titolo europeo e, per due anni di fila nel 2018 e nel 2019, i campionati mondiali entrambi con J.