Entusiasmo Napoli: si pensa già alla festa scudetto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Scaramanzia, cornicelli e parole tabù: lo scudetto a Napoli è più di un affare di stato o un semplice miraggio da contemplare in assoluto silenzio. Eppure c’è già qualcuno, ai piani istituzionali, consapevole che una vittoria del campionato da parte degli uomini guidati da Luciano Spalletti comporterà un’attentissima e minuziosa organizzazione degli eventi che ne seguiranno. Per celebrare la vittoria del terzo scudetto, a questo punto più di una chimera dato il vantaggio in classifica del Napoli sulle inseguitrici, si starebbe pensando a Piazza del Plebiscito come luogo della grande festa celebrativa. Un’occasione per raccogliere i tifosi in uno dei luoghi simbolo, nonchè più spaziosi, della città partenopea: secondo La Repubblica, sarebbe Gigi D’Alessio l’ospite d’onore ... Leggi su zon (Di giovedì 23 febbraio 2023) Scaramanzia, cornicelli e parole tabù: loè più di un affare di stato o un semplice miraggio da contemplare in assoluto silenzio. Eppure c’è già qualcuno, ai piani istituzionali, consapevole che una vittoria del campionato da parte degli uomini guidati da Luciano Spalletti comporterà un’attentissima e minuziosa organizzazione degli eventi che ne seguiranno. Per celebrare la vittoria del terzo, a questo punto più di una chimera dato il vantaggio in classifica delsulle inseguitrici, si starebbendo a Piazza del Plebiscito come luogo della grandecelebrativa. Un’occasione per raccogliere i tifosi in uno dei luoghi simbolo, nonchè più spaziosi, della città partenopea: secondo La Repubblica, sarebbe Gigi D’Alessio l’ospite d’onore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Entusiasmo Napoli, auto e moto dipinte d'azzurro [aggiornamento delle 10:06] - pablo_peruzzi : @capuanogio Non sapevo che fossero tutte e 3 in semifinale!!! , ieri l'Inter ha fatto pena e in Portogallo se gioca… - ilmionapoli : Napoli: troppo entusiasmo in città, Spalletti cerca di tenere i suoi con i piedi per terra - MstrDoor : @Michele20600106 @m_crosetti ragazzi io comprendo il vostro entusiasmo ma dire che il Milan nemmeno per un minuto h… - Mauriacca : @senia65 Credo, ma è un mio pensiero, che al momento sia difficile incontrare questo Napoli, giocano a memoria, son… -