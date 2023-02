Energy & Utilities: Il viaggio verso il digitale è ancora lungo, secondo Minsait (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Rapporto “Energy & Utilities: il viaggio verso la digitalizzazione della relazione con il cliente” • Solo il 28% delle aziende del settore Energy & Utilities ha instaurato una relazione con i propri clienti continuativa e duratura nel tempo • Negli ultimi anni le aziende di questo settore hanno iniziato a investire in punti fisici sul territorio nazionale • Le imprese afferenti al mondo Energy & Utilities registrano una minore pervasività del Cloud pubblico rispetto alla media nazionale e il quadro del settore non migliora quando si parla di sicurezza Roma, 23 febbraio 2023.- Il viaggio del settore Energy & ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Rapporto “: illa digitalizzazione della relazione con il cliente” • Solo il 28% delle aziende del settoreha instaurato una relazione con i propri clienti continuativa e duratura nel tempo • Negli ultimi anni le aziende di questo settore hanno iniziato a investire in punti fisici sul territorio nazionale • Le imprese afferenti al mondoregistrano una minore pervasività del Cloud pubblico rispetto alla media nazionale e il quadro del settore non migliora quando si parla di sicurezza Roma, 23 febbraio 2023.- Ildel settore; ...

