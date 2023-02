Empoli-Napoli non sarà una partita qualsiasi per Luciano Spalletti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Certe gare non sono mai gare qualsiasi. Lo sa bene Luciano Spalletti, a pochi giorni dal fischio di inizio di Empoli-Napoli. Un dominio incontrastato, che ora dovrà passare anche per il torchio del Castellani. Il Napoli prosegue la sua straordinaria corsa verso lo Scudetto, dopo aver dato dimostrazione di forza anche in Champions League. Sabato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 febbraio 2023) Certe gare non sono mai gare. Lo sa bene, a pochi giorni dal fischio di inizio di. Un dominio incontrastato, che ora dovrà passare anche per il torchio del Castellani. Ilprosegue la sua straordinaria corsa verso lo Scudetto, dopo aver dato dimostrazione di forza anche in Champions League. Sabato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

