Empoli-Napoli | Mario Rui e Elmas titolari Testa a testa Politano-Lozano CorSport

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilè rientrato ieri dalla Germania intorno a mezzogiorno. Oggi la squadra riprenderà gli allenamenti in vista della partita di sabato contro l’, in programma alle 18. Il Corriere dello Sport dà qualche anticipazione sulla probabile formazione che Spalletti metterà in campo dopo l’impegno di Champions che lo ha visto trionfare sull’Eintracht Francoforte per 2-0. Ilpartirà domani per la Toscana. Ci sarà spazio al turnover. Probabilmente, rientrerà come titolareRui, visto che Olivera ha giocato dal primo minuto sia contro il Sassuolo che contro l’Eintracht., invece, dovrebbe prendere il posto di Zielinski. “Un paio di sedute e domani la squadra partirà per la Toscana. Un paio, beh, più che altro una sessione di scarico oggi e poi la rifinitura. Con la valutazione dei ...

Si prevedono novità di formazione per ilche scenderà in campo adsabato: ecco le intenzioni di Spalletti....la Fiorentina Dopo la positiva due giorni di Champions League per i colori italiani die ...la bella prestazione non ha dato quella scossa che ci si aspettava in campionato nel derby con l'

UFFICIALE - Empoli-Napoli, arbitra Ayroldi di Molfetta: la sestina completa Tutto Napoli

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel Napoli che dovrebbe scendere in campo contro l'Empoli dall'inizio si potrebbero vedere tre cambi di formazione: "Luciano Spalletti ha in mente ...Oggi ripresa degli allenamenti per il Napoli. Sabato con l'Empoli potrebbero esserci diverse novità di formazione. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Mario Rui al posto di Olivera, ...