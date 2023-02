Empoli-Napoli la probabile formazione | Spalletti potrebbe far riposare anche Osimhen

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Archiviata l’andata degli ottavi di finale della Champions League, con la vittoria per 0-2 sul campo dell’Eintracht Francoforte, è tempo di concentrarsi nuovamente sul campionato per il, impegnato in casa dell’sabato 25 febbraio alle 18.00. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’allenatore partenopeo Lucianooptare per almeno tre cambi, con il ritorno di Mário Rui nel ruolo di terzino sinistro al posto di Mathías Olivera, titolare nelle ultime due gare, Eljif Elmas a centrocampo al posto di uno tra Zambo Anguissa e Piotr Zieli?ski, e la solita staffetta tra Matteo Politano e Hirving Lozano. Secondo lo stesso quotidiano,beneficiare di un turno di riposoVictor, uscito per un problema ...