Empoli | la diagnosi dell’infortunio di Cambiaghi | salta il Napoli

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella giornata odierna, 23 febbraio, il giocatore dell’Nicolòha svolto degli accertamenti al fine di verificare le sue condizioni dopo l’infortunio, subito nel corso della ventitreesima giornata di Serie A, in vista della gara contro il. Il comunicato della società recita: “Football Club comunica che gli esami effettuati in data odierna dal giocatore Nicolò, uscito durante l’ultima gara contro la Fiorentina, hanno messo in luce una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. L’atleta ha già intrapreso il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro”. Il calciatore del team toscano salterà, quindi, la sfida di sabato 25. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

