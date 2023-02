Empoli, Corsi: ‘Vicario-Napoli? A gennaio quattro offerte, due italiane che giocano la Champions…’ (Di giovedì 23 febbraio 2023) Guglielmo Vicario sta disputando una stagione sensazionale. Il suo rendimento lo ha portato ad essere uno dei portieri più ambiti sul... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Guglielmo Vicario sta disputando una stagione sensazionale. Il suo rendimento lo ha portato ad essere uno dei portieri più ambiti sul...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArmandoPietroD : RT @kisskissnapoli: +++ Empoli, Corsi a Kiss Kiss Napoli: 'Vicario-Napoli? A gennaio me l'hanno chiesto in quattro e tra queste due italian… - sportli26181512 : Empoli, Corsi: ‘Vicario-Napoli? A gennaio quattro offerte, due italiane che giocano la Champions…’: Guglielmo Vicar… - kisskissnapoli : +++ Empoli, Corsi a Kiss Kiss Napoli: 'Vicario-Napoli? A gennaio me l'hanno chiesto in quattro e tra queste due ita… - infoitsport : Empoli, Corsi: “Esagerato il divario con il Napoli. Spalletti? Uno dei migliori” - infoitsport : Empoli, Corsi: 'Rischiamo di prendere molti gol col Napoli'. Poi svela l'indiscrezione su Vicario -