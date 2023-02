Empire of light (2022): il cinema come metafora di rinascita (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo il capolavoro "1917", che raccontava il dramma della prima guerra mondiale, il regista Sam Mendes ritorna al cinema con "Empire of light", in uscita il 2 marzo nelle sale italiane. Source Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo il capolavoro "1917", che raccontava il dramma della prima guerra mondiale, il regista Sam Mendes ritorna alcon "of", in uscita il 2 marzo nelle sale italiane. Source

