Emily Ratajkowski svela come si pronuncia correttamente il suo cognome – VIDEO

Per la serie 'domande che finalmente trovano una risposta', ecco che Emily Ratajkowski svela come si debba pronunciare il suo cognome, che crea non poche difficoltà anche a scriverlo, a dirla tutta. L'attrice e modella, che recentemente è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma attraverso uno scatto decisamente piccante, in un VIDEO pubblicato su TikTok risponde, durante il backstage di una sfilata, alla domanda in questione. La pronuncia corretta del cognome di Emily – la cui origine è polacca – sarebbe "Rat-ah-cov-skah", ma la modella spiega che è ammissibile anche un'altra pronuncia, ovvero "Ra-tah-cow-ski", più in linea con la pronuncia americana.

