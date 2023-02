Emily Blunt | tutto il fascino degli ultimi red carpet

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 23 febbraio 2023)ha partecipato ad innumerevoli red, anche nel corso del 2022. A breve tornerà in sala con Oppenheimer e probabilmente anche sul tappeto rosso. Nel frattempo, ecco un recap dei suoi look più belli indossati di recente. Tra non moltotornerà al cinema con il cast di Oppenheimer di Christopher Nolan, ma nell’arco della sua carriera ha dimostrato di essere un’attrice estremamente versatile. Appassionata di action comedy come in Jungle Cruise così come di fantasy evergreen come Mary Poppins,finora non ha mai deluso le aspettative. Il cinema, del resto, è una questione di famiglia se si considera che è sposata con John Krasinski. Oltre a condividere lo stesso tetto e ad aver avuto due figlie, marito e moglie hanno anche lavorato ...