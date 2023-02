Elvis | come si racconta un’icona?

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Uno degli errori più grandi che un artista può fare è quello di anteporre l’esaltazione del suo talento alla volontà di dire qualcosa. Se qualcuno dovevarePresley quello non poteva che essere Baz Luhrmann, autore che si contraddistingue fin dai suoi primissimi film per uno stile riconoscibile e dal forte impatto estetico. Chi puòre il re di Las Vegas, l’icona trasgressiva meglio di uno che fa dell’eccesso, del trionfo barocco la sua firma autoriale? Per questo sulla carta il matrimonio tra i due sembrava un’eccellente idea che, purtroppo, non ha trovato nel corso della visione della pellicola il riscontro che meritava. Nonostante riceva inspiegabilmente otto candidature agli Oscar 2023,risulta essere il più debole prodotto dedicato alla storia didella ...

Riley Keough broke her silence on her mother Lisa Marie Presley's death on Friday. The singer-songwriter, the only child of Elvis and Priscilla Presley, died on 12 January after suffering a ...