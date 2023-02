Elly Schlein rincorre pure gli eco-vandali di Ultima Generazione per racimolare qualche voto in più (Di giovedì 23 febbraio 2023) La candidata alla segreteria dem Elly Schlein apre agli eco- vandali di Ultima Generazione e gretini vari: “Dialogo possibile con loro e con tutte le mobilitazioni ecologiste”. Fanno discutere le sue dichiarazioni in nome del progressismo militante. Questo suo voler dialogare con tutti, anche con chi il dialogo non lo pratica e non lo coltiva mai, anzi lo aborre. Come coloro che imbrattano capolavori e bloccano strade, arterie cittadine e autostrade. Infischiandosene delle necessità di chi danneggiano. Ma la Schlein è presa d’assalto sui social dopo le dichiarazioni al Fatto Quotidiano che ancora destano polemica tra gli elettori dem e gli avversari. Lei ha strizzato l’occhio agli attivisti di Ultima Generazione. Il dialogo – ha affermato – “è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) La candidata alla segreteria demapre agli eco-die gretini vari: “Dialogo possibile con loro e con tutte le mobilitazioni ecologiste”. Fanno discutere le sue dichiarazioni in nome del progressismo militante. Questo suo voler dialogare con tutti, anche con chi il dialogo non lo pratica e non lo coltiva mai, anzi lo aborre. Come coloro che imbrattano capolavori e bloccano strade, arterie cittadine e autostrade. Infischiandosene delle necessità di chi danneggiano. Ma laè presa d’assalto sui social dopo le dichiarazioni al Fatto Quotidiano che ancora destano polemica tra gli elettori dem e gli avversari. Lei ha strizzato l’occhio agli attivisti di. Il dialogo – ha affermato – “è ...

