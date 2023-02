Elezioni amministrative 2023 | si vota il 14 e 15 maggio

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Bergamo. Aviatico, Piazzolo, Capriate San Gervasio, Villa d’Ogna, Mapello, Casnigo, Pianico, Paladina, Serina, Oltre il Colle. Sono questi i comuni che il 14 e il 15prossimi andranno al voto per rinnovare l’Amministrazione comunale. Ai dieci paesi si aggiunge anche Foresto Sparso, rimasto senza primo cittadino a causa della recente scomparsa del sindaco Gennaro Bellini. La data è stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella seduta di giovedì 23 febbraio. Sono circa 800 i comuni italiani chiamati alle urne. Gli elettori bergamaschi interessati da questa tornata elettorale saranno circa 29mila. Diverso sarà per il 2024, quando lar parte dei comuni della nostra provincia dovrà eleggere il proprio sindaco.

Il consiglio dei ministri ha deciso questa sera che le elezioni amministrative per rinnovare i consigli comunali e nominare i sindaci di molti comuni italiani si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio.

Circa un terzo della riunione del Consiglio dei ministri ha affrontato il tema dell'emergenza siccità, fissando un primo incontro interministeriale per il primo marzo a Palazzo Chigi, presieduto da ...