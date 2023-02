(Di giovedì 23 febbraio 2023)ha mandato una bellasui. La cantante, da sempre molto amata dal pubblico, aveva confessato in un'intervista a Stasera C'è Cattelan che non stava passando un bel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ConventoLonato : A - 24Trends_Italia : 1. Nina Zilli - 20mille+ 2. Test F1 - 10mille+ 3. Dove vedere Nantes-Juve - 5mille+ 4. Diesel - 5mille+ 5. Elettra… - IOOnlineManager : Elettra Lamborghini Quanto GUADAGNA ? La sua Storia ! #shorts #elettrala... - Novella_2000 : Elettra Lamborghini lancia una frecciatina (ma contro chi?) su Twitter: “Il karma è una p****” - Damiana25231294 : @Veronic00074841 @Martyfrongillo + che si è fatta un nome come elettra Lamborghini con le sue mani. Vediamo la gine… -

ha mandato una bella frecciatina sui social. La cantante, da sempre molto amata dal pubblico, aveva confessato in un'intervista a Stasera C'è Cattelan che non stava passando un bel ...Dal sesto al decimo posto, invece, troviamo: Ariete, Annalisa, Mara Sattei,e Giusy Ferreri. Spotify: le canzoni più ascoltate degli ultimi dieci anni Spotify ha redatto delle ...

Elettra Lamborghini e la frecciatina sui social: «La m*** che dai ti torna indietro» leggo.it

Elettra Lamborghini, il cambiamento fisico è impressionante: in lingerie fa sognare le menti PASSIONEtecnologica.IT

Elettra Lamborghini, la frecciatina alla sorella: “La m****a che dai ti torna indietro” Gossipblog

Elettra Lamborghini lancia una frecciatina su Twitter Novella 2000

Elettra Lamborghini è una super Sexy Catwoman per Carnevale: con la tutina trasparente si vede tutto! Stylosophy

Clima teso nonostante si fosse parlato, in precedenza, di una possibile pace ritrovata. Stiamo parlando del rapporto tra Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra. Alcune parole social della moglie di ...Elettra Lamborghini ha scritto una frecciatina via social che per molti sarebbe indirizzata contro sua sorella Ginevra.