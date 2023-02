Eleonora Pedron | il costume intero esalta le curve | la foto dall’alto esalta tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 23 febbraio 2023)ha ancora voglia di mettersi in gioco e con certe scatti mette in bella mostra le sue doti e le sue splendide. Oggi non ha di certo più il grande ruolo di un tempo, con le varie Miss Italia che si stanno perdendo sempre di più nell’anonimato generale, ma un tempo molte di esse erano considerate delle vere e proprie reginette. Una di queste è stata senza ombra di dubbio, una ragazza che dal suo Veneto ha saputo farsi un nome sempre più blasonato e per questo motivo anche su Instagram continua a far parlare di sé con il suo fascino. InstagramNonostante abbia ormai superato i 40 anni, sono ancora moltissime le aziende di moda che vogliono poter collaborare con lei, con i suoi scatti che non passano di certo inosservati, anzi sono un vero e proprio capolavoro. Si ...