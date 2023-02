Elden Ring: vendute circa 20 milioni di copie (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ad un anno dall’uscita Elden Ring raggiunge circa 20 milioni di copie vendute, una vetta che supera persino le vendite di Dark Souls III Ad affermarlo sono le stesse Bandai Namco Entertainment e FromSofware, Elden Ring ad un anno dalla sua uscita ha venduta più di 20 milioni di copie, superando di gran passo Dark Souls III il titolo di maggior successo di FromSoftware. Un record di tutto rispetto per un titolo che è stato subito accolto con entusiasmo sia dalla critica, sia dal pubblico. E a tal riguardo vi consigliamo la lettura della nostra recensione di questo fenomeno videoludico, di cui abbiamo intenzione di credere che si parlerà ancora a lungo. Elden Ring: il record di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ad un anno dall’uscitaraggiunge20di, una vetta che supera persino le vendite di Dark Souls III Ad affermarlo sono le stesse Bandai Namco Entertainment e FromSofware,ad un anno dalla sua uscita ha venduta più di 20di, superando di gran passo Dark Souls III il titolo di maggior successo di FromSoftware. Un record di tutto rispetto per un titolo che è stato subito accolto con entusiasmo sia dalla critica, sia dal pubblico. E a tal riguardo vi consigliamo la lettura della nostra recensione di questo fenomeno videoludico, di cui abbiamo intenzione di credere che si parlerà ancora a lungo.: il record di ...

