Elche vs Real Betis – probabili formazioni e ultime notizie

Il Real Betis cercherà di ottenere tre vittorie consecutive nella Liga quando continuerà la sua campagna in trasferta contro l'Elche, squadra di fondo classifica, venerdì 24 febbraio. Gli ospiti arriveranno alla sfida dopo la vittoria per 2-1 sul Real Valladolid, mentre l'Elche ha subito una sconfitta casalinga per 1-0 contro l'Espanyol l'ultima volta, che li ha lasciati a nove punti in classifica su 22 partite. Il calcio di inizio di Elche vs Real Betis è previsto alle 21 Anteprima della partita Elche vs Real Betis a che punto sono le due squadre Elche L'Elche ha ottenuto la prima vittoria della Liga 2022-23 il 4 febbraio scorso, vincendo per 3-1 contro il ...

