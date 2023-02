Eintracht-Napoli, possibile premio dalla Champions League per un azzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Napoli ha dato prova di sé anche in Champions League nel corso della gara di andata contro l’Eintracht Francoforte per gli ottavi di finale. Gli uomini di Luciano Spalletti si sono imposti per 0-2 in trasferta ed attendono ora la squadra tedesca allo Stadio Diego Armando Maradona il 15 marzo alle 21:00. La vittoria fondamentale al Deutsche Bank Park è arrivata grazie alle reti di Victor osimhen, su assist di Lozano, e del capitano Giovanni Di Lorenzo, servito da Khvicha Kvaratskhelia alla mezz’ora. FOTO: Eintracht-Napoli Da sottolineare, oltre agli autori del gol però, è anche l’ottima prova dell’attaccante Hirving lozano, che ha messo al servizio della squadra le sue qualità vincendo il premio di Man of the match. In parte merito sui, infatti, anche il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilha dato prova di sé anche innel corso della gara di andata contro l’Francoforte per gli ottavi di finale. Gli uomini di Luciano Spalletti si sono imposti per 0-2 in trasferta ed attendono ora la squadra tedesca allo Stadio Diego Armando Maradona il 15 marzo alle 21:00. La vittoria fondamentale al Deutsche Bank Park è arrivata grazie alle reti di Victor osimhen, su assist di Lozano, e del capitano Giovanni Di Lorenzo, servito da Khvicha Kvaratskhelia alla mezz’ora. FOTO:Da sottolineare, oltre agli autori del gol però, è anche l’ottima prova dell’attaccante Hirving lozano, che ha messo al servizio della squadra le sue qualità vincendo ildi Man of the match. In parte merito sui, infatti, anche il ...

