Eintracht Francoforte–Napoli | era già tutto previsto

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (A cura di Piero Capobianco).Francoforte – Napoli, era già, come cantava Riccardo Cocciante qualche lustro fa. Il Napoli domina, dà spettacolo, non rischia praticamente niente e come logica conseguenza vince. Addirittura lo 0-2 finale sta stretto agli azzurri visti il rigore sbagliato da Kvara e le numerose occasioni da rete sprecate. In ogni caso non ci lamentiamo, il risultato è ottimo e pensare ad un ribaltamento nella gara di ritorno sarebbe come scrivere un romanzo di fantascienza degno di Philip K. Dick, ma il maestro della distopia è scomparso da anni e non credo che la compagine renana sia in grado di raccoglierne l'eredità. Era già, purtroppo anche l'accoglienza degli ultras del Francoforte, gemellati con quelli dell'Atalanta. Accoglienza che ha ...