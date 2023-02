Edilizia, geometri: "Servono interventi con criteri premiali per messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Labitalia) - "Nei prossimi 10/15 anni sarà necessario per il nostro Paese puntare a questo: interventi con criteri premiali che permettano la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, avviando una rigenerazione complessiva dei quartieri che si possa connotare anche per gli interventi e le opere di interesse pubblico. Un percorso virtuoso in cui si inserisce agilmente la direttiva europea sulle case green e permette di portare avanti scelte e soluzioni per la tutela dell'ambiente". Queste le parole del presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, Maurizio Savoncelli, che ha sottolineato l'importanza di una ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Labitalia) - "Nei prossimi 10/15 anni sarà necessario per il nostro Paese puntare a questo:conche permettano la riqualificazione e laindeledilizio, avviando una rigenerazione complessiva dei quartieri che si possa connotare anche per glie le opere di interesse. Un percorso virtuoso in cui si inserisce agilmente la direttiva europea sulle case green e permette di portare avanti scelte e soluzioni per la tutela dell'ambiente". Queste le parole del presidente del Consiglio nazionalelaureati, Maurizio Savoncelli, che ha sottolineato l'importanza di una ...

