Economia, la Fed verso un rialzo dei tassi: "L'inflazione è ancora alta". Tajani sulla Bce: "Devono fare scelte diverse" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non sembra arrestarsi L'inflazione USA 2023. Il nuovo anno – nonostante le ultime politiche intraprese dalla Fed – non ha portato una decrescita in questo senso. Ecco perché nelle ultime ore, dopo la pubblicazione dell'ultimo report di quanto discusso durante la riunione del Federal Open Market Committee, si va verso un nuovo rialzo dei tassi ...

