Ecco l’annuncio di Tony, con l’aiuto di Adam Cole, in arrivo un nuova serie reality targata AEW (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se c’è una cosa che abbiamo imparato in questi anni, è che a Tony Khan piace molto fare grandi annunci, che sia l’arrivo di un nuovo wrestler, un lancio di merch o un nuovo prodotto televisivo. Così per stanotte Tony aveva avvisato i fan che ci sarebbe stata una grande novità e non è stato direttamente lui a dare la comunicazione, ma ci ha pensato Adam Cole. Un’ora ogni merColedì dopo Dynamite Tony Khan è stato raggiunto nel backstage da Renee Paquette per un’intervista e ha affermato che l’annuncio riguarda tante top Superstar della compagnia e anche persone del backstage. Poi ha lasciato la parola ad Adam Cole, il quale ha rivelato che a partire da Marzo, subito dopo la messa in onda di Dynamite su TBS ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se c’è una cosa che abbiamo imparato in questi anni, è che aKhan piace molto fare grandi annunci, che sia l’di un nuovo wrestler, un lancio di merch o un nuovo prodotto televisivo. Così per stanotteaveva avvisato i fan che ci sarebbe stata una grande novità e non è stato direttamente lui a dare la comunicazione, ma ci ha pensato. Un’ora ogni merdì dopo DynamiteKhan è stato raggiunto nel backstage da Renee Paquette per un’intervista e ha affermato cheriguarda tante top Superstar della compagnia e anche persone del backstage. Poi ha lasciato la parola ad, il quale ha rivelato che a partire da Marzo, subito dopo la messa in onda di Dynamite su TBS ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Ecco l'annuncio di Tony, con l'aiuto di Adam Cole, in arrivo un nuova serie reality targata AEW… - avalanche_it : Per chi non ha seguito, ecco l'annuncio completo del lancio di HyperSDK! - teuta_59 : Ecco la risposta, invece di mettere l'annuncio, levatevi dai coglioni e tutta una truffa. - infoitsport : Calhanoglu, manca solo l’annuncio: “C’è già la stretta di mano. Ecco il nuovo stipendio” - Sonoinnocentema : RT @Piovegovernolad: ?? Fedez, dopo lo sfogo contro Giordano, l'annuncio che lascia tutti a bocca aperta: 'Ecco la verità, io sono…Altro… ht… -