E se tornasse la cara, vecchia, globalizzazione? L'analisi di Pennisi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le relazioni economiche internazionali non sembravano avere raggiunto da anni un punto così basso: la pandemia da Covid-19 prima e l'aggressione della Federazione russa all'Ucraina poi hanno provocato l'interruzione delle linee tradizionali della catena del valore e, quindi, la frammentazione del commercio internazionali. Si respira il rischio di una nuova crisi finanziaria che partendo dall'area dell'euro e dei Paesi in via di sviluppo potrebbe colpire il resto del mondo. Accanto alla Guerra calda in Europa orientale si è accesa una nuova Guerra fredda tra Stati Uniti e Cina, aggravata da tensioni sempre più pesanti nel bacino del Pacifico, Negli Anni Trenta del secolo scorso, John Maynard Keynes soleva ripetere che soprattutto tra gli economisti c'è spesso un eccessivo pessimismo e non si vedono e neanche si intravedono i bagliori di ottimismo. Parte di questi bagliori sono ...

