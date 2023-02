"È la nostra cultura". Così lo zio racconta l’omicidio di Saman (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ha parlato moltissimo lo zio di Saman Abbas, fornendo la propria versione su omicidio e occultamento di cadavere: per lui è stata la madre a uccidere la nipote Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ha parlato moltissimo lo zio diAbbas, fornendo la propria versione su omicidio e occultamento di cadavere: per lui è stata la madre a uccidere la nipote

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : In Parlamento mi batto da quando sono stata eletta per difendere l'Italia, la nostra cultura, le nostre imprese, i… - fcin1908it : “Mi chiamo Hakan Calhanoglu, faccio il calciatore e sono nato in Germania, ma dentro di me batte un cuore turco… H… - PontAcadLife : Un agire da valutare solo sulla base dei risultati? La Chiesa parla piuttosto di responsabilità, prendersi cura del… - vojdcesaree : RT @_catboyologist: lo ius soli no sennò daremmo la cittadinanza a gente straniera che non parla italiano e non conosce la nostra cultura.… - luigielena : @MassimoSertori_ @Affaritaliani È quanto stiamo facendo come amministratori per FUIPIANO valle Imagna BG affinché s… -