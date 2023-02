#É arrivato a Milano l’hamburger con farina di grillo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ancora una volta, balza (è proprio il caso di dirlo) in primo piano con una nuova proposta che farà sicuramente molto parlare di sé: Il grillo Cheeseburger, il primo hamburger con farina di grillo. Da sempre attenti alle evoluzioni dei gusti e dei trend alimentari, e convinti che a tavola ci si possa (e debba) divertire, oltre a mangiare bene, i founder di Pane & Trita hanno intuito le potenzialità del nuovo regolamento approvato dall’Unione Europea lo scorso 24 gennaio, che autorizza l’utilizzo e il commercio della farina del cosiddetto Acheta domesticus, il grillo domestico, e per primi in Italia lanciano l’hamburger di grillo. “Siamo da sempre degli innovatori – commenta Pabel Ruggiero, CEO e co-founder di Pane & Trita – sin da quando abbiamo creato il ... Leggi su nonewsmagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ancora una volta, balza (è proprio il caso di dirlo) in primo piano con una nuova proposta che farà sicuramente molto parlare di sé: IlCheeseburger, il primo hamburger condi. Da sempre attenti alle evoluzioni dei gusti e dei trend alimentari, e convinti che a tavola ci si possa (e debba) divertire, oltre a mangiare bene, i founder di Pane & Trita hanno intuito le potenzialità del nuovo regolamento approvato dall’Unione Europea lo scorso 24 gennaio, che autorizza l’utilizzo e il commercio delladel cosiddetto Acheta domesticus, ildomestico, e per primi in Italia lancianodi. “Siamo da sempre degli innovatori – commenta Pabel Ruggiero, CEO e co-founder di Pane & Trita – sin da quando abbiamo creato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : L'ex assessore al Welfare della #Lombardia Giulio Gallera non è stato rieletto, essendo arrivato secondo nella prov… - you_trend : Fabrizio #Pregliasco, candidato con Patto Civico a sostegno di #Majorino, non è stato eletto, essendo arrivato quin… - Nick2dd : A Parigi sono quasi tutti passivi o vecchi bavosi . Ne avrò visti 3 4 decenti ahahha. Aperto grindr che sono arriv… - Onl1Th3Br4v3 : gigi a milano, @Fedez è arrivato finalmente il tuo momento - Deidarackerman_ : È arrivato il cappello di Scaramouche che spero non si sfasci prima delle fiere di Torino e Milano ?? #Scaramouche… -