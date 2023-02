(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il giornoanziché concentrarsi sulla grande vittoria dei nerazzurri in Champions League, in molti si sono soffermati sulla prestazione – insufficiente, tocca dirlo -, di Edin, ma anche del suo atteggiamento. L’attaccante bosniaco ha prima discusso con André Onana, poi ha avuto qualcosa da dire durante il cambio. Ecco la ricostruzione dei fatti. ALTRO CHE– Peralla fine Simone Inzaghi ha scelto di puntare sull’affidabilità di Edindal primo minuto. L’esperto centravanti fin qui ha dato più sicurezze in attacco rispetto un Romeluche sta cercando di recuperare la condizione migliore, partitapartita. Il bosniaco durante il primo tempo è stato ripreso dalle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Dzeko nervoso in Inter-Porto? Tutto smentito dopo il gol di Lukaku - - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: Inter-Porto, le pagelle - Onana come un pungiball, Dzeko nervoso. Big Rom è tornato - Italia_Notizie : Gli highlights di Inter-Porto: gol di Lukaku, Dzeko nervoso - angiuoniluigi : RT @Corriere: Pagelle Inter-Porto: Onana un muro (7), Lukaku cambia il suo destino (7,5). Dzeko nervoso (5) - Profilo3Marco : RT @Corriere: Pagelle Inter-Porto: Onana un muro (7), Lukaku cambia il suo destino (7,5). Dzeko nervoso (5) -

Non è stata solo la notte della lite in campo tra Onana e, insofferente o già stanco della poltrone per due che gli è toccata) che pure occupa una certa letteratura, ora. Inter - Porto è stata una rivalsa per il suo allenatore, Simone Inzaghi ...L'Inter batte il Porto Un gol cercato dalla squadra di Simone Inzaghi, bravo a portarla a casa anche con i cambi dopo un primo tempoche ha visto anche il battibecco tra Onana e. Nel ...

Pagelle Inter-Porto: Onana un muro, Barella elettrico, Dzeko nervoso Corriere della Sera

Inter, Inzaghi: "Lukaku ora sta bene. Dzeko nervoso È stato il primo ad abbracciare Romelu" TUTTO mercato WEB

Dzeko nervoso in Inter-Porto Tutto smentito dopo il gol di Lukaku Inter-News.it

Inzaghi: “Dzeko nervoso Anche io mi arrabbiavo al cambio. Ma è stato il primo a scattare al gol di ... Alfredo Pedullà

PODCAST - Cucciari: "Stasera giocherei con Dzeko, Lukaku è ... L'Interista

Non è stata solo la notte della lite in campo tra Onana e Dzeko (nervoso, insofferente o già stanco della poltrone per due che gli è toccata) che pure occupa una certa letteratura, ora. Inter-Porto è ...il centravanti belga decide il match a 4’ dalla fine: colpo di testa sul palo dopo il cross di Barella e tap-in vincente. Lukaku era entrato al posto di Dzeko, nervoso e protagonista anche di un ...