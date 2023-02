Dynamite 22 02 2022 Cento volte Jon Moxley!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo nel Footprint Center di Phoenix, Ariziona, e tra i match annunciati spicca quello con in palio l’All-Atlantic Championship tra il campione in carica Orange Cassidy e lo sfidante Wheeler Yuta, da menzionare anche la Tag Team Revolution Battle Royal ed anche il main event tra Jon Moxley ed Evil Uno. In caso di successo contro il membro del Dark Order, Moxley raggiungerebbe l’incredibile quota di 100 match vinti in AEW. Nel corso dello show assisteremo anche ad un importante annuncio da parte di Tony Khan. All-Atlantic Championship Match: Orange Cassidy (c) vs. Wheeler Yuta (3,5 / 5) C’è tanto sul personale tra i due contendenti e lo si percepisce nel corso della contesa, Cassidy e Yuta ci hanno regalato un buonissimo opener il cui ...