Due gemelle di 12 anni si gettano dal terzo piano: una è morta, l'altra grave. La famiglia: "Vittime di bullismo" (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Spagna è sconvolta dal caso di due gemelle di 12 anni, che martedì scorso hanno tentato di togliersi la vita insieme. Il fatto è avvenuto a Sallent, nei pressi di Barcellona, dove le due sorelle si sono lanciate dal balcone dell'appartamento in cui abitavano, al terzo piano. Una delle due è morta sul colpo, mentre l'altra è ferita in maniera grave. Ancora da chiarire il motivo del gesto: parenti e amici hanno dichiarato alla stampa locale che le due, trasferitesi dall'Argentina due anni fa, soffrivano di depressione per atti di bullismo e che la scuola ne era a conoscenza. Il dipartimento dell'Istruzione sostiene invece che non vi fossero segnalazioni di bullismo. Secondo quanto riporta El Pais, una delle sorelle ...

