Due 14enni aggrediti da coetanei con un martello in uno skate park di Prato. Si fa strada l'ipotesi di una rappresaglia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Lì il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa dopo aver subito un’aggressione per mano di alcunimentre si trovava allodi via Colombo, nella chinatown di, assieme a un amico anche lui 14enne. I contorni della vicenda sono ancora confusi, ma pare, secondo quanto riporta La Nazione, che a picchiare gli amici, provocando al più grave dei due una frattura cranica, sia stato un gruppo di ragazzini cinesi, che non si sarebbero fatti problemi a usare uno altri tipi di oggetti contundenti. Al momento sembra che la vittima non sia in pericolo di vita. Del caso si stanno occupando gli investigatori della squadra mobile che stanno raccogliendo gli ...

I contorni della vicenda sono ancora confusi, ma pare, secondo quanto riporta La Nazione , che a picchiare gli amici, provocando al più grave dei due una frattura cranica, sia stato un gruppo di

