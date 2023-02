Drogba rivela | ' Osimhen? Gli ho scritto per dirgli una cosa importante | e lui'

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Victornon ha mai nascosto la sua ammirazione per il suo idolo: Didier. Lo ha svelato in un tutte le intervista. A lui si ispira e da lui studia per migliorarsi. Lo ritiene il bomber ...

Victor Osimhen non ha mai nascosto la sua ammirazione per il suo idolo: Didier. Lo ha svelato in un tutte le intervista. A lui si ispira e da lui studia per migliorarsi. Lo ritiene il bomber ideale e quello al quale poter un giorno somigliare per caratteristiche tecniche ...Mi sono congratulato con lui e gli ho detto di continuare sulla stessa linea', le parole diriportate da Afriquesports. ...

ha rivelato un retroscena: "So che Osimhen mi ha descritto come suo modello. Non ci siamo mai incontrati ma un giorno gli ho scritto facendogli i complimenti. Gli ho detto di continuare così". Osimhen ... Didier Drogba è uno degli idoli e soprattutto un modello in campo per Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli non ha mai n ...