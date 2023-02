Drogba: «Non ci siamo mai incontrati con Osimhen. Gli ho scritto per complimentarmi» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Solo qualche giorno fa Osimhen, bomber del Napoli, aveva rivelato di ispirarsi a Drogba, ex attaccante del Chelsea: «Il mio idolo? Guardavo molto Drogba, come giocava. Lo considero uno degli attaccanti migliori di sempre». E forse Drogba ha ascoltato le parole di Osimhen e a Canal+ Sport ha svelato un retroscena proprio sul nigeriano: «So che mi ha descritto come suo modello. Non ci siamo mai incontrati ma un giorno gli ho scritto facendogli i complimenti. Gli ho detto di continuare così». L’ex Chelsea è opinionista su Canal+ Sport durante le partite di Champions e dopo la vittoria del Napoli sull’Eintrach siglata proprio dall’attaccante nigeriano e da Di Lorenzo (su assiste da cineteca di Kvara). Già qualche tempo prima ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Solo qualche giorno fa, bomber del Napoli, aveva rivelato di ispirarsi a, ex attaccante del Chelsea: «Il mio idolo? Guardavo molto, come giocava. Lo considero uno degli attaccanti migliori di sempre». E forseha ascoltato le parole die a Canal+ Sport ha svelato un retroscena proprio sul nigeriano: «So che mi ha decome suo modello. Non cimaima un giorno gli hofacendogli i complimenti. Gli ho detto di continuare così». L’ex Chelsea è opinionista su Canal+ Sport durante le partite di Champions e dopo la vittoria del Napoli sull’Eintrach siglata proprio dall’attaccante nigeriano e da Di Lorenzo (su assiste da cineteca di Kvara). Già qualche tempo prima ...

