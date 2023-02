Dopo sei anni dalla tragedia del Rigopiano arrivano cinque condanne e venticinque assoluzioni. Ira dei parenti delle 29 vittime per un verdetto giudicato “scandaloso” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo sei interminabili anni, è stata scritta la parola fine sul processo di primo grado che ha fatto luce sulla tragedia all’hotel Rigopiano di Farindola. A leggere la sentenza, davanti ai parenti delle 29 vittime ed anche diversi superstiti tra cui Giampiero Matrone ed il cuoco Giampiero Parete che per primo diede l’allarme durante quel tragico pomeriggio del 18 gennaio 2017, è stato il gup del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea che ha inflitto due anni e otto mesi di reclusione al sindaco di Farindola, in provincia di Pescara, Ilario Lacchetta. Per lui l’accusa aveva chiesto 11 anni e 4 mesi. Condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione i funzionari della Provincia, Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio, mentre al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023)sei interminabili, è stata scritta la parola fine sul processo di primo grado che ha fatto luce sullaall’hoteldi Farindola. A leggere la sentenza, davanti ai29ed anche diversi superstiti tra cui Giampiero Matrone ed il cuoco Giampiero Parete che per primo diede l’allarme durante quel tragico pomeriggio del 18 gennaio 2017, è stato il gup del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea che ha inflitto duee otto mesi di reclusione al sindaco di Farindola, in provincia di Pescara, Ilario Lacchetta. Per lui l’accusa aveva chiesto 11e 4 mesi. Condannati a 3e 4 mesi di reclusione i funzionari della Provincia, Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio, mentre al ...

