Dopo l'addio a droghe e alcol, Asia Argento festeggia sui social sei mesi senza sigarette. Nel post su Instagram in cui condivide il nuovo traguardo scrive: «Ho iniziato a fumare a 14 anni per sentirmi grande. Quando fumavo mi sentivo figa. Non pensavo che sarei diventata schiava delle sigarette per il resto della mia vita» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Asia Argento ha davvero cambiato vita. Lo scorso giugno ha festeggiato sui social un anno di sobrietà da droga e alcol. Ora condivide con i suoi 686mila follower Instagram un altro importante traguardo: l'addio alle sigarette. Con una promessa fatta a se stessa e ai suoi fan: non tornare più quella di un tempo.

