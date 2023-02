Donne morte al casello dall'auto arrivata come un 'missile': il video choc dell'incidente (Di giovedì 23 febbraio 2023) C'è il video dell'incidente mortale di sabato 18 febbraio 2023 avvenuto, intorno alle 2,30, presso la Barriera autostradale Milano Ghisolfa , sull'autostrada A/4, nel quale hanno perso la vita due ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 febbraio 2023) C'è ilmortale di sabato 18 febbraio 2023 avvenuto, intorno alle 2,30, presso la Barrierastradale Milano Ghisolfa , sull'strada A/4, nel quale hanno perso la vita due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Il clan del “Non siamo razzisti” attacca Montanari che gli ricorda le frasi razziste di Zeffirelli: “metterei la pe… - amnestyitalia : #BuoneNotizia #Zambia: sei settimane dopo l'abolizione della pena capitale, l'8 febbraio il presidente Hakainde Hic… - ConFalce : @simolar1984 Per la mia esperienza le donne sono meno volitive degli uomini, hanno scarsa capacità di leadership e… - c_mastrorocco : Hai ragione @meb il governo Meloni non ha condannato l’aggressione compiuta dai ragazzi di Azione Studentesca difro… - leggoit : #MIlano Donne morte al casello dall'auto arrivata come un “missile”: il video choc dell'incidente -