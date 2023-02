“Donne 40enni non al meglio”. E crocifiggono il conduttore (gay e nero) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Questa mattina leggendo Repubblica ho veramente capito che siamo completamente impazziti. A cosa mi riferisco? Ve lo spiego subito. Dovete sapere che il conduttore del talk show più visto di CNN si chiama Don Lemon ed è un afroamericano dichiaratamente super gay. Insomma, uno di quelli perfetti per gli standard di New York, della CNN, dove sta quindi il problema? Qualche giorno fa, una signora di 51 anni, Nikki Haley, candidata alle primarie repubblicane, riferendosi a Biden e ai suoi scivoloni, ha detto che “bisognerebbe fare un test sulla salute mentale dei politici sopra i 75 anni”. Don Lemon si è permesso di rispondergli dicendo che “anche lei, non è proprio nel fiore dei suoi anni”. Io non ci vedo nulla di sbagliato: a 51 anni certamente non sei esattamente al top della forma. Guardate me: a 50 anni sembro un morto che cammina! Ogni tanto riguardo le mie zuppe di ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Questa mattina leggendo Repubblica ho veramente capito che siamo completamente impazziti. A cosa mi riferisco? Ve lo spiego subito. Dovete sapere che ildel talk show più visto di CNN si chiama Don Lemon ed è un afroamericano dichiaratamente super gay. Insomma, uno di quelli perfetti per gli standard di New York, della CNN, dove sta quindi il problema? Qualche giorno fa, una signora di 51 anni, Nikki Haley, candidata alle primarie repubblicane, riferendosi a Biden e ai suoi scivoloni, ha detto che “bisognerebbe fare un test sulla salute mentale dei politici sopra i 75 anni”. Don Lemon si è permesso di rispondergli dicendo che “anche lei, non è proprio nel fiore dei suoi anni”. Io non ci vedo nulla di sbagliato: a 51 anni certamente non sei esattamente al top della forma. Guardate me: a 50 anni sembro un morto che cammina! Ogni tanto riguardo le mie zuppe di ...

