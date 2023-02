Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tennis3colore : @IlCavour A Doha difendeva zero, ma oggi la sua classifica dice n. 71. Quest'anno ha preferito il cemento alla terr… -

Dopo la rimonta sul nostro Lorenzo Sonego e la scoppiettante vittoria su Alexander Zverev, c ontinua a brillare la stella di Andy Murray che approda alle semifinali dibattendo per 46 61 62 il qualificato francese Alexandre Muller . Ancora un successo in tre set per il quasi 36enne scozzese che gioca sempre come se la partita in questione fosse l'ultima della ......Randal Kolo Muani celebrates scoring his team's second goal during the Qatar 2022 World Cup- final football match between France and Morocco at the Al - Bayt Stadium in Al Khor, north of...

Doha: in semi Murray, Medvedev e Aliassime, fuori Rublev SuperTennis

Benvenuti nella Dream Land degli XEED Panorama

Beach volley, World Tour 2023 Doha: Ranghieri/Carambula out a ... SPORTFACE.IT

Ranking ATP/WTA: Medvedev risale al n. 8, Sinner n. 12. Pegula torna sul podio oktennis

Qatar: presentazione al Comitato delle Nazioni Unite per i d... ESGDATA

Andy Murray will face Czech youngster Jiri Lehecka in the Qatar ExxonMobil Open semi-finals after defeating French qualifier ... tennis again as he stayed on course for his third title in Doha. Iga ...Da una parte una semifinale inattesa, dall’altra il match che tutti si aspettavano. Possiamo riassumere con questa frase la Final 4 dell’ATP di Doha, giunto all’edizione numero 32 e che incoronerà dom ...