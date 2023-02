Dl vergogna sull’Ilva | liberi di inquinare con lo scudo penale Ok del Senato con 78 sì al decreto Pioggia di critiche da M5S e Pd

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ancora una volta il governo Meloni manifesta totale disinteresse nei confronti dell’ambiente e della tutela della salute. Principi che sacrifica sull’altare delle esigenze produttive delle imprese. Con 78 voti favorevoli, 57 contrari e 7 astenuti l’aula delha approvato ilche introduce misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale, anche noto come ex Ilva. Il provvedimento passa alla Camera per l’approvazione definitiva e va convertito in legge entro il 6 marzo. Il, varato il 5 gennaio scorso, permette di trasferire 680 milioni ad Acciaierie d’Italia (è il nome del nuovo impianto di Taranto), un prestito ponte per coprire i debiti ed evitare di portare i libri in tribunale. A scapito però della tutela della salute e dell’ambiente, appunto. Esulta il governo: “Importante il voto del ...