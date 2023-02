Dl Ong, dalle sanzioni fino a 50 mila euro alla confisca delle navi: ecco tutte le misure (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'Aula del Senato ha approvato con i 84 voti favorevoli e 61 contrari. Il provvedimento sulla gestione dei flussi migratori, già licenziato dalla Camera è legge. Il decreto intende regolamentare l'azione delle navi delle Ong (Organizzazioni non governative) nel Mediterraneo. E Introduce nuove regole per il salvataggio dei migranti in mare con una “stretta” sull'operato delle navi umanitarie e regolando la questione dei salvataggi multipli. ecco i punti principali Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'Aula del Senato ha approvato con i 84 voti favorevoli e 61 contrari. Il provvedimento sulla gestione dei flussi migratori, già licenziato dCamera è legge. Il decreto intende regolamentare l'azioneOng (Organizzazioni non governative) nel Mediterraneo. E Introduce nuove regole per il salvataggio dei migranti in mare con una “stretta” sull'operatoumanitarie e regolando la questione dei salvataggi multipli.i punti principali

