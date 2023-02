Dl Milleproroghe, non escluso un "monito" scritto di Mattarella (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il decreto Milleproroghe approvato oggi in via definitiva dalla Camera, potrebbe diventare legge con la "macchia" di un monito scritto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al Senato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il decretoapprovato oggi in via definitiva dalla Camera, potrebbe diventare legge con la "macchia" di undel presidente della Repubblica, Sergio. Al Senato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Respinto, e non accolto neanche come 'raccomandazione', l'emendamento Zampa (PD) al #milleproroghe con il quale si… - mirkonicolino : ?? Niente prolungamento dei #dirittiTV da 3 a 5 anni (per ora). Il governo Meloni si avvia a stralciare l'emendament… - kitersan : RT @CeresaRaffaele: Il decreto #Milleproroghe arriva sul tavolo di Mattarella contiene la deroga di un anno per i balneari che l'Europa vu… - caroletta71 : RT @CeresaRaffaele: Il decreto #Milleproroghe arriva sul tavolo di Mattarella contiene la deroga di un anno per i balneari che l'Europa vu… - ajkconte : RT @CeresaRaffaele: Il decreto #Milleproroghe arriva sul tavolo di Mattarella contiene la deroga di un anno per i balneari che l'Europa vu… -