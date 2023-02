Diventare adulti in Italia è difficile | ma i Millenials si ribellano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’età media in cui i giovanini lasciano la casa dei genitori è di 29 anni, un dato sconfortante, che rappresenta una seria sconfitta per il nostro paese. Premettendo che rispetto lo scorso decennio l’età media è scesa dai 30 ai 29, (grandi passi in avanti), la situazione del “Bel paese” rimane comunque allarmante. “Bamboccioni” questa l’appellativo dato ai giovanini che non riescono a rendersi indipendenti, ma i dati parlano chiaro: non sono i giovani ad essere bamboccioni è il sistema che è fallimentare. Nell’ineccepibile (o quasi) Svezia, l’età media in cui i giovani vanno a vivere da soli è di 19 anni, direttamente proporzionabile al tasso di occupazione giovanile, che sfiora il 70%. Inal contrario, abbiamo il più alto tasso di giovani tra i 24 e 34 anni che non studiano e non lavorano, rallentando ...