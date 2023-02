Disturbato mentre guarda la tv, padre si scaglia contro figli e moglie (Di giovedì 23 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Disturbato mentre quadra la tv sul divano, il padre si scaglia contro i figli piccoli e la moglie che prova a difenderli. E’ successo qualche pomeriggio fa vicino Monza, dove un 50enne italiano, infastidito dai figli minori, di pochi anni, che giocano nella stessa stanza mentre lui sta guardando la tv, li ha aggrediti verbalmente, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 23 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorquadra la tv sul divano, ilsipiccoli e lache prova a difenderli. E’ successo qualche pomeriggio fa vicino Monza, dove un 50enne italiano, infastidito daiminori, di pochi anni, che giocano nella stessa stanzalui stando la tv, li ha aggrediti verbalmente, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... djorja_gio : @chetempochefa @mengonimarco @dimartinooff @ninofrassicaoff Povero lo hanno disturbato mentre dormiva 5 minuti tra… - vedocose__ : Onestini sempre disturbato mentre sta in confessionale #oriele - whodfuckisraff : IO MENTRE GUARDO PEPPA PIG NON DEVO ESSERE DISTURBATO O POSSO NASCERE SERIE COMPLICAZIONI A VOSTRO DISCAPITO - Marco_Borrello : @Pippuzza10 Si, l'ho disturbato mentre defecava ?? - AlocaCuxi : RT @m2oJinji: Daniele: Lui può agire in disturbato mentre io dormo (il ladro di calzini) ?? MA DANIELEE HAHAHAHA #oriele -