Disastro Rigopiano | 25 assolti e cinque condanne lievi I parenti de

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Cadono le accuse nei confronti di quasi tutti gli imputati per ildi, l’hotel sepolto da una valanga il 18 gennaio 2017 in cui persero la vita 29 persone. Il tribunale di Pescara ha assolto l’ex prefetto Francesco Provolo “perché il fatto non sussiste” e l’ex presidente della Provincia, Antonio Di Marco, “perché il fatto non costituisce reato”. Leal sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta (pena di 2 anni e 8 mesi), ed ai funzionari della Provincia, Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio (pena 3 anni e 4 mesi), il gestore dell’hotel Bruno Di Tommaso (6 mesi) e il tecnico Giuseppe Gatto (6 mesi), non bastano per i tantidelle vittime che sono presenti nell’aula del palazzo di giustizia. Le urla, i pianti, le proteste di chi ha “perso tutto, troppo” in quella tragedia “senza un perché” quasi ...