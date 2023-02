DIS-ORDER, il decennale di BUTAC e Minerva (Di giovedì 23 febbraio 2023) Eh sì, sono già dieci anni, fantastico come corra il tempo quando ci si diverte. Dieci anni durante i quali sono successe tante cose che mai mi sarei aspettato quando ho fatto quel primissimo post in qualità di gioielliere, post in cui cercavo di spiegare – più ai miei clienti che a un generico pubblico – che la collanina d’ambra per la dentizione dei bambini non serviva a nulla. In realtà da quel primissimo post sono passati undici anni, dieci sono quelli passati dalla prima apparizione del blog su web, e più precisamente su Blogspot, allo scomodissimo indirizzo bufaleuntantoalchilo.blogspot.it, e nove anni da quando abbiamo acquistato il dominio BUTAC.it. Ma siccome abbiamo scelto di festeggiare il sito e tutti i traguardi raggiunti nel corso del tempo, calcoliamo che BUTAC quest’anno compie dieci anni, e insieme a noi lo fa anche ... Leggi su butac (Di giovedì 23 febbraio 2023) Eh sì, sono già dieci anni, fantastico come corra il tempo quando ci si diverte. Dieci anni durante i quali sono successe tante cose che mai mi sarei aspettato quando ho fatto quel primissimo post in qualità di gioielliere, post in cui cercavo di spiegare – più ai miei clienti che a un generico pubblico – che la collanina d’ambra per la dentizione dei bambini non serviva a nulla. In realtà da quel primissimo post sono passati undici anni, dieci sono quelli passati dalla prima apparizione del blog su web, e più precisamente su Blogspot, allo scomodissimo indirizzo bufaleuntantoalchilo.blogspot.it, e nove anni da quando abbiamo acquistato il dominio.it. Ma siccome abbiamo scelto di festeggiare il sito e tutti i traguardi raggiunti nel corso del tempo, calcoliamo chequest’anno compie dieci anni, e insieme a noi lo fa anche ...

