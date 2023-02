Diretta Nantes - Juve 0 - 3: decisiva la tripletta di Di Maria, bianconeri agli ottavi (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Juventus vince per 0 - 3 la sfida contro il Nantes e accede agli ottavi di finale di Europa League . Di Maria ha messo subito la partita in discesa grazie al primo gol meraviglioso e al rosso di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lantus vince per 0 - 3 la sfida contro ile accededi finale di Europa League . Diha messo subito la partita in discesa grazie al primo gol meraviglioso e al rosso di ...

