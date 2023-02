Diretta Grande Fratello Vip: puntata di giovedì 23 febbraio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Diretta Grande Fratello Vip, per la trentaseiesima puntata nuovi incontri e sorprese per i concorrenti Diretta Grande Fratello Vip, trentaseiesimo appuntamento del reality show riserva ai vipponi nuove sorprese e nuovi confronti. Durante la Diretta ci saranno tanti colpi di scena. Leggi anche –> Elisabetta Canalis e Brian Perri: è finito l’amore? La conferma e il gesto social L'articolo proviene da 361 Magazine. Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 febbraio 2023)Vip, per la trentaseiesimanuovi incontri e sorprese per i concorrentiVip, trentaseiesimo appuntamento del reality show riserva ai vipponi nuove sorprese e nuovi confronti. Durante laci saranno tanti colpi di scena. Leggi anche –> Elisabetta Canalis e Brian Perri: è finito l’amore? La conferma e il gesto social L'articolo proviene da 361 Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Iam_LoKkiA : danno una busta nera per una cosa successa dopo le 6 che non c’è diretta??? ma siamo proprio in un grande circo #GFvip - 361_magazine : - IlTelegrafo : Livorno capitale del grande basket: Italia-Ucraina in diretta con Il Telegrafo - PieroRicci9 : @CarloCalenda @ItaliaViva Calenda, c'è una 'relazione' diretta tra il Neoliberismo italiano, spesso da Lei rapprese… - Votiamo8 : @__amatisempre__ Gemma come il grande fratello in diretta h24 -