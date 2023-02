Diogo Costa | «Dato tutto | brutto perdere così In casa puntiamo a vincere»

(Di giovedì 23 febbraio 2023), portiere del Porto, è stato uno dei protagonisti della partita contro l’Inter a San Siro. Tante le parate del portiere portoghese. Ha parlato con fiducia nel post-gara VOGLIAMO RIMONTARE ?ai microfoni di Eleven Sport si è espressodopo la sconfitta a San Siro: «Quando dai, è doloroso. Abbiamo mostrato la nostra personalità e faremo lo stesso nella seconda partita. Faremo diper uscire vittoriosi in questo confronto. A Dragão abbiamo il secondo round e. La nostra fiducia è la stessa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

Una manciata di minuti più tardi ci prova anche Calhanoglu con un gran destro da fuori, deviato in corner da un attento. Nel finale di primo tempo pericolosissimi anche gli ospiti con ...Barella cerca l'eurogol con una botta da fuori che termina alta, poi è il turco, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a impensierire con una rasoiata, pronto ad alzare sopra la traversa. ...

Inzaghi opta per il 3-5-2 con Dzeko e Lautaro Martinez in attacco; 4-3-3 per Conceicao col tridente offensivo formato da Galeno, Taremi e Pepe. La partita inizia a ritmi alti, Lautaro in avvio sbaglia ...Nel primo tempo Inter pericolosa con Lautaro e Bastoni, nella ripresa Onana compie un doppio intervento su Taremi. Inzaghi si gioca la carta Lukaku che su cross di Barella prima colpisce il palo e poi ...