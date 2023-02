Dinner Club 2: gli ultimi due episodi disponibili da domani su Prime Video (Di giovedì 23 febbraio 2023) Su Prime Video stanno per arrivare gli ultimi due episodi di Dinner Club, tra risate, ricordi inediti dei viaggi e nuovi esperimenti in cucina. Gli ultimi due episodi della seconda stagione dell'innovativo Dinner Club, saranno disponibili da domani, venerdì 24 febbraio, in esclusiva su Prime Video. Lo show, un food travelogue Original di produzione italiana, vede lo chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l'Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese. Mete di questo nuovo viaggio sono state la Sila in ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sustanno per arrivare gliduedi, tra risate, ricordi inediti dei viaggi e nuovi esperimenti in cucina. Gliduedella seconda stagione dell'innovativo, sarannoda, venerdì 24 febbraio, in esclusiva su. Lo show, un food travelogue Original di produzione italiana, vede lo chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l'Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese. Mete di questo nuovo viaggio sono state la Sila in ...

