Digitale, nuova task force di esperti per i progetti del governo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Otto professionisti in ambiti che vanno dalla privacy al legale fino alla sanità sono stati nominati da Butti per affiancarlo nel realizzare proposte in ambito di innovazione. Primo argomento sotto i riflettori: il caso Spid e il nuovo progetto Identità Digitale nazionale Leggi su wired (Di giovedì 23 febbraio 2023) Otto professionisti in ambiti che vanno dalla privacy al legale fino alla sanità sono stati nominati da Butti per affiancarlo nel realizzare proposte in ambito di innovazione. Primo argomento sotto i riflettori: il caso Spid e il nuovo progetto Identitànazionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JacZan : A Kiev la vita continua nonostante i bombardamenti e i blackout, per dimostrare alla Russia che non può vincere. Il… - ItaliaStartUp_ : Digitale, nuova task force di esperti per i progetti del governo - infoitinterno : SPID e CIE, il governo valuta sistema unico: in arrivo una nuova app per identità digitale - orizzontescuola : SPID e CIE, il governo valuta sistema unico: in arrivo una nuova app per identità digitale -